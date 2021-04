per Mail teilen

Der in Ludwigshafen stationierte Rettungshubschrauber Christoph 112 hat in seiner ersten Einsatzwoche fünf Corona-Patienten transportiert. Und war auch sonst häufig unterwegs.

"Christoph 112", der erste Rettungshubschrauber speziell für Corona-Patienten vor der BG Unfallklinik in Ludwigshafen SWR Irmgard Reißinger

Die fünf Corona-Patienten wurden mit dem Hubschrauber der ADAC-Luftrettung in andere Kliniken verlegt, unter ständiger Beatmung an Bord, berichtete der Ärztliche Leiter des Luftrettungszentrums in Ludwigshafen. Zuletzt habe es einen Einsatz zwischen Homburg und Wittlich gegeben. Die Maschine ist mit einem Beatmungsgerät für Covid-19-Patienten ausgestattet.

Lewentz: "Gutes Gefühl für die Bevölkerung"

In der ersten Woche wurden außerdem neun Intensiv-Patienten ohne Covid 19-Infektion geflogen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach von einem "guten Gefühl für die Bevölkerung" über ein so leistungsfähiges Rettungsmittel zu verfügen. Christoph 112 ist bei der BG Unfallklinik stationiert und kann bundesweit und aus dem Ausland für Verlegungsflüge angefordert werden.