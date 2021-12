Studierende fühlen sich in der Pandemie vergessen

Dieses Wintersemester sollte endlich präsenter werden, doch mit steigenden Infektionszahlen setzen Hochschulen in Vorder- und Südpfalz mehr und mehr auf Online-Unterricht. Einheitliche Regelungen sucht man dabei vergebens. Stattdessen herrscht auf dem Campus viel Verwirrung und Unsicherheit.

Das Semester findet wieder größtenteils von Zuhause über den Bildschirm statt. imago images IMAGO / Roman Möbius

Mit Abstand, Maske und 3G-Regel startete das vierte Corona-Semester im Oktober nach langer Zeit wieder mit mehr Präsenz-Lehre. An der Universität Landau arbeitet man sogar mit QR-Codes, um die Kontaktverfolgung in den Räumen zu ermöglichen. Auch die Anzahl an Studierenden ist in den Hörsälen weiterhin auf maximal 100 Teilnehmende begrenzt. Trotzdem reichen die Maßnahmen nicht aus, finden zumindest einige Dozenten und verlagern ihren Unterricht zunehmend wieder ins Digitale.

„Man fühlt sich verarscht“

Von 13 Veranstaltungen finden bei Lara Schledt zu Beginn des Semesters nur drei in Präsenz statt - jetzt sind es nur noch zwei. Die 21-Jährige studiert Psychologie in Landau und vermisst vor allem den sozialen Kontakt zu ihren Kommilitonen. „Ich habe an der Uni keine neuen Leute kennengelernt.“ Aber auch die teilweise massiven Unterschiede zwischen den Universitäten stören sie. „Gerade am Anfang des Semesters hat man sich verarscht gefühlt. Man sieht wie andere Unis komplett in Präsenz starten und denkt, dass die eigene Uni einfach zu faul ist und lieber die vorproduzierten Videos verwendet“, sagt sie. Trotzdem hat sie Verständnis „Natürlich hätte ich mir mehr Präsenz gewünscht, aber in Corona-Zeiten waren die strengen Maßnahmen schon verantwortungsbewusst.“

Durch die steigenden Coronazahlen finden kaum noch Präsenzveranstaltungen statt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/KEYSTONE | Alexandra Wey

„Viele Studierende haben mit hohen psychischen Belastungen zu kämpfen“

Weniger verständnisvoll reagieren dagegen Simone Mangold und Moritz Ranalder vom Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) Landau auf die Maßnahmen der Universität. „Wie bereits die vergangenen zwei Jahre Pandemie zeigt sich auch gerade, wo die Zahlen einen Höchstpunkt erreicht haben, dass wichtige Entscheidungen, sowohl von der Politik, als auch von der Hochschule nicht getroffen werden und diese Entscheidungen oft nach unten durchgereicht werden.“

Wie der Unterricht stattfindet sei letztendlich von den Lehrenden und Studierenden selbst zu entscheiden. Einheitliche Standards der Universität gebe es nicht. Das erhöhe die Belastung und den Druck auf die Studierenden enorm, erklärt die Studierendenvertretung. „Diese Pandemie kann an Hochschulen nicht weiter im Blindflug bearbeitet werden, der Frust ist groß und viele Studierenden haben mit hohen psychischen Belastungen zu kämpfen.“ Man fühle sich vergessen und fordere klare Entscheidungen von Hochschulleitung und Landespolitik. Bislang seien Studierende durch schwammige politische Aussagen nur verunsichert worden und niemand wisse, wie das aktuelle Semester weiterlaufe.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Hochschule Ludwigshafen plant neues Präsenz-Semester

In Ludwigshafen steht man der Hochschulleitung deutlich wohlwollender gegenüber. Diese setzt auf einheitliche Online- und Präsenztage und hat die kommende Prüfungsphase komplett ins Digitale verlagert. Das kommende Sommersemester soll sogar mit bis zu 80 Prozent Präsenz stattfinden. „Es ist einfacher erst mal in Präsenz zu planen und dann im Notfall wieder auf Online umzusteigen als anders herum“, erklärt Pascal Mayer, Koordinierungsbeauftragter der Hochschulleitung.

Mit den Maßnahmen der Hochschule Ludwigshafen sind die Studierenden dort bisher ganz zufrieden. SWR

Das gefällt auch den Studierenden. Eine Umfrage des Allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule hat gezeigt, dass sich die meisten in der Pandemie zwar gestresst fühlten, allgemein aber sehr zufrieden mit dem Handeln der Hochschule waren. Besonders die schnelle Entscheidung der Hochschule alle Prüfungen dieses Semester Online durchzuführen, kam gut an. Die Studierenden fühlten sich daher weniger von ihrer Hochschule, wohl aber vom Bildungsministerium vergessen, „das bis auf den letzten Moment mit den neuen Corona Prüfungs- und Studierenden-Regeln gewartet habe und für große Verwirrung sorgte“, heißt es vom Allgemeinen Studierendenauschuss Ludwigshafen.

Seit vier Semestern allein im WG-Zimmer sitzen

Auch das Studierendenparlament Ludwigshafen lobt den Umgang der Hochschulleitung mit der Pandemie. „Unzufrieden sind wir jedoch mit der bisherigen Rücksichtnahme der Politik auf unsere Situation. Über die Lage von verschiedensten Arbeitnehmergruppen und Schulen wird regelmäßig diskutiert, währenddessen jene der Studierenden leider nur wenig öffentliche Beachtung findet“ heißt es auf SWR-Anfrage.

Einige Studenten würden seit vier Semestern alleine in ihrem WG-Zimmer sitzen und nur wenig Kontakt zu anderen Studenten aufbauen können - der Campus als Begegnungsort und Raum für Freizeitveranstaltungen fallevorkommen weg. „Wir wünschen uns, dass langfristig, zuverlässig Präsenzlehre stattfindet und die Hochschule wieder das wird was sie eigentlich sein sollte: Nicht nur ein Ort der Lehre, sondern auch ein Ort der Begegnung“.

Wohnheime rechnen mit Leerstand

Anfang des Wintersemesters war der Andrang auf die Wohnheime groß. Grund dafür war beispielsweise, dass sich die Studienzeit wegen ausgefallener Veranstaltungen verlängert. Außerdem kam neben dem normalen Bewerberandrang der Erstsemester-Studierenden im Oktober auch noch Studierende aus den drei Corona-Semestern davor hinzu, die bislang bei ihren Eltern geblieben waren.

Da der Rest des Semesters wahrscheinlich online stattfinden wird, kündigen viele Studierenden ihre Wohnheimsverträge zum Ende des Semesters. „Wir rechnen also mit Leerstand zum Beginn des Sommersemesters, bis besser abzusehen ist, was die weitere Zukunft bringt“, bestätigt das Studierendenwerk auf SWR-Anfrage. Wie groß dieser Leerstand sein wird sei aber noch nicht abzusehen. „Glück im Unglück haben wir hier, weil unsere Wohnheimquote eh sehr schlecht ist. Wir haben nur Wohnheimplätze für ca. fünf Prozent der Studierenden, im Landesdurchschnitt sind es neun Prozent“, heißt es weiter.