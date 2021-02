Studierende in der Vorder- und Südpfalz haben bisher rund 1,3 Millionen Euro an Corona-Hilfe bekommen. Das sei viel zu wenig, bemängeln Studierendenvertreter.

Nach Angaben des Studierendenwerks Vorderpfalz in Landau sind mittlerweile mehr als 4.100 Anträge für die sogenannten Überbrückungshilfen eingegangen. Diese zahlt der Bund seit Juni an Studierende, die sich in finanzieller Not befinden. "Viele der Studenten sind darauf angewiesen, weil sie derzeit keinen Nebenjob finden", sagte Thomas Mosthaf, Sprecher des Studierendenwerks Vorderpfalz, dem SWR.

Etwa 80 Prozent der Anträge würden angenommen. Bei den abgelehnten Anträgen fehlten oft Unterlagen oder die Studierenden seien nicht wegen der Corona-Pandemie in finanzieller Not. So müssen die Studierenden etwa nachweisen, wie viel Geld sie einen Tag vor der Antragstellung auf dem Konto haben. Nur, wenn es weniger als 500 Euro sind, haben sie Anspruch auf Überbrückungshilfen.

AStA: Viele Anträge als "unbegründet zurückgewiesen"

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Landau kritisiert den Vergabeprozess. Zum einen erfüllen viele Studierende die erforderlichen Kriterien nicht, zum anderen ist es oft ein zu großes Hindernis, die vollständige private Finanzisituation darzulegen, sagte der AStA in einer Stellungnahme dem SWR. "Viele der gestellten Anträge werden dann aufgrund von Beantragungsfehlern fallen gelassen oder unbegründet zurückgewiesen."

Studierende bekommen maximal 500 Euro monatlich

Außerdem reichen die Corona-Hilfen für Studierende nach Auffassung des AStA der Universität Landau nicht. Maximal 500 Euro pro Monat können Antragsteller erhalten. Das Geld muss nicht zurückbezahlt werden. Es handele sich hierbei um eine reine Schadensbegrenzung, die zu spät gekommen und zu gering sei, so der AStA in seiner Stellungnahme weiter. Abzüglich der Miete und der Rechnungen sei die Überbrückungshilfe nicht "überlebenssichernd".

So argumentierte auch der Koordinator der Landes-ASten-Konferenz, Raffael Plum, kurz nachdem die Corona-Hilfen für Studierende eingeführt wurden. Mosthaf vom Studierenendenwerk Vorderpfalz widerspricht jedoch: Um über die Runden zu kommen, seien die Hilfen ausreichend.