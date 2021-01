per Mail teilen

Das Landgericht Frankenthal will bei größeren Verhandlungen mit zahlreichen Beteiligten den Corona-Infektionsschutz verbessern. Das teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit. Anlass war ein Prozessauftakt gegen vier Angeklagte wegen bandenmäßigen Drogenhandels am 11. Januar. Dabei gab es insgesamt 46 Prozess-Beteiligte. Verteidiger hatten unter anderem die räumliche Enge an den Tischen der Angeklagten und ihrer Verteidiger kritisiert. Nach Angaben des Gerichtssprechers konnten die Abstände dort vergrößert werden. Der Vorsitzende Richter habe versichert, dass beim Lüften die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts beachtet würden. Falls möglich, könnte sogar dauerhaft gelüftet werden. Außerdem sei die Verwaltung des Landgerichts darauf eingestellt, dass eine Gerichtsverhandlung auch außerhalb des Gerichtsgebäudes abgehalten werden kann.