2020 sollte eigentlich das Jahr von Harald Potsch aus Neustadt werden. Der Eis-Erfinder mit seinen über 300 Eissorten war bereits gut gebucht für Events. Aber dann erkrankte er schwer am Corona-Virus.

Harald Potsch ist seit zwei Jahren mit seinem kleinen Eis-Unternehmen am Start. Er kreiert 365 Eissorten im Jahr – für jeden Tag des Jahres eine.

Corona zerstörte alle Pläne

In 2020 wollten ihn für Events alle haben: große Firmen, Gemeinden für ihre Weinfeste, Hochzeits- und Geburtstagsgesellschaften. Doch dann kam Corona. Das bedeutete nicht nur die Stornierung aller Aufträge. Harald Potsch wurde selbst krank. Er infizierte sich mit Corona und erkrankte schwer an Covid-19. Mit Folgen bis heute.

Der Eiswagen steht in einer Halle

Harald Potsch ist ein Stehaufmännchen. Wer ihn kennen lernt, ahnt nicht, was er durchgemacht hat. Er lacht, redet mit Händen und Füßen und wuselt dabei die ganze Zeit um seinen Eiswagen herum. Der steht allerdings gerade traurig in einer Neustadter Lagerhalle herum und wartet auf den ersten Einsatz im Jahr 2020. Immerhin: In Heidelberg wird in diesen Tagen eine Hochzeit gefeiert und Harald Potsch kreiert das Eis dazu. Sein erster Auftrag in diesem Jahr.

Im Winter Bus, im Sommer Eis

Im Herbst und im Winter fährt Harald Potsch Bus für ein Nahverkehrsunternehmen. Im Frühling und im Sommer erfindet und macht er Eis. Aber ein gemeinsamer Kochabend wird ihm zum Verhängnis. Eine Freundin wollte ein Koch-Podcast mit ihm drehen. Besucher dieser Dreharbeiten sind infiziert. Sie haben sich bei einem Bekannten angesteckt, der sich das Virus in Ischgl geholt hat.

Alle infizieren sich beim Koch-Dreh

Eine verhängnisvolle Kette. Bei ihrem Besuch des Drehs wissen sie nichts von ihrer Infektion. Alle, die beim Kochen anwesend sind, werden krank - doch Harald Potsch ist der einzige mit einem schweren Verlauf. Und das obwohl er gerade mal 50 Jahre alt ist und keinerlei Vorerkrankungen hat.

Harald Potschs EIZ-Manufaktur SWR Fotos: Nicoletta Prevete

Zehn Tage Fieber

Zehn Tage liegt er mit Fieber zuhause im Bett, vollgestopft mit Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel. Nichts hilft. Der Hausarzt will erst gar keinen Corona Test machen, erzählt er. Es sei ja offensichtlich, was er habe. Harald Potsch besteht aber auf den Test. Der ist positiv. Nach zehn Tagen wird er ins Hetzelstift in Neustadt eingewiesen. Noch im Krankenwagen will man ihn wieder nach Hause schicken. Eine Ärztin vor Ort hört ihn im Krankenwagen ab und meint, seine Lunge sei o.k. Er solle sich zuhause auskurieren.

Auf der Intensivstation

Aber Harald Potsch bekommt immer schlechter Luft. Erst als die Rettungskräfte protestieren und sich weigern, Harald Potsch wieder mit zu nehmen, nimmt ihn das Krankenhaus auf. Er landet auf der Intensivstation. Nach 14 Tagen Krankenhaus darf er wieder nachhause. Doch bei einer Nachuntersuchung stellt sich heraus: Seine Lunge hat große Schäden davongetragen. Harald Potsch muss wieder ins Krankenhaus.

Die Lunge bleibt geschädigt

Er sagt, er könne nur müde lachen, wenn er von den "Genesenen" liest. Viele Menschen, die sich mit dem Corona Virus infiziert hätten, seien zwar nicht mehr akut erkrankt, aber "gesund" seien die wenigsten. Harald Potschs Lunge wird für immer geschädigt bleiben. Er war zum Zeitpunkt der Erkrankung selbständig. Eine Reha müsse er selbst bezahlen und die könne er sich nicht leisten.

Er lebt vom Busfahren

Normalerweise lebt der Neustadter im Herbst und im Winter vom Busfahrergehalt. Da ist er fest angestellt, zahlt Sozialabgaben. Im Frühling und im Sommer arbeitet er als Selbständiger. Für den Krankheitsfall ist er extra versichert. Doch der Neustadter hat vor seiner Covid-19-Erkrankung noch keinen Cent mit dem Eisverkauf verdient, die Saison stand ja unmittelbar vor dem Start.

Keine Einnahmen, kein Krankengeld

In den zwei Wochen vor seiner Infektion war er dabei, alles vorzubereiten. Doch wer keine Einnahmen hat, hat in seiner Situation auch kein Anspruch auf Krankengeld und Krankentagegeld, erzählt er. Dümmer hätte es für Harald Potsch nicht laufen können. Er fällt durch alle Raster. Sein Einkommen während der Erkrankung: Null.

Allmählich kommen wieder Aufträge

Nun fährt er wieder Linienbus. Irgendwie muss er die Familie ja ernähren, sagt er. Allmählich trudeln auch wieder Aufträge für seinen Eiswagen ein, aber so richtig gebucht ist er erst wieder ab Herbst. Doch Kredite, Miete für die Lagerhalle und die normalen Lebenshaltungskosten laufen weiter.

"Nehmt das Virus ernst"

Harald Potsch weiß nicht, ob er Corona finanziell überlebt. Er hofft es aber inständig und will spätestens nächstes Jahr mit seinen Eiskreationen wieder voll durchstarten. Er rät nur allen, die Corona herunterspielen: Nehmt das Virus, nehmt die Krankheit ernst, sie kann euer Leben, eure Gesundheit zerstören. Langanhaltend. Das ist seine Botschaft.

Er wünscht sich mehr Hilfe für die Kranken

Und er wünscht sich definitiv deutlich mehr Hilfen für die "Genesenen", die oft keine sind. Eine Reha für jeden schwer Erkrankten - ohne bürokratische Hürden - , das wäre seiner Meinung nach mehr als dringend nötig.