In der Pfalz wird es am Gedenktag für die Corona-Opfer keine zentrale Feier der katholischen und evangelischen Kirche geben. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz teilten mit, die Kirchengemeinden vor Ort würden in ihren regulären Gottesdiensten an die Verstorbenen erinnern. Der bundesweite Corona-Gedenktag ist am 18. April. In Deutschland sind bisher knapp 74.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Weltweit gibt es 2,6 Millionen Opfer.