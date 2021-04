per Mail teilen

Eine Flüchtlingsunterkunft in Weisenheim am Sand steht nach zwei Coronafällen unter Quarantäne. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Freinsheim ist am Montag ein Bewohner mit Corona-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Daraufhin wurden die restlichen 14 Bewohner getestet. Ein weiterer positiver Fall wurde inzwischen isoliert. Die übrigen Testergebnisse werden im Laufe Tages erwartet.