Steigende Corona-Fallzahlen in der Pfalz

Die Corona-Fallzahlen in der Vorder- und Südpfalz steigen weiter. Dabei liegt der Kreis Germersheim mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 landesweit an der Spitze. Insgesamt sind es aktuell knapp 540 Fälle . Nach Angaben der Kreisverwaltung herrscht allerdings ein eher diffuses Infektionsgeschehen. Es gebe keine wirklichen Hotspots, heißt es. Trotzdem findet man viele Fälle in der Richard-von-Weizsäcker-Realschule Plus in Germersheim. Dort sind aktuell 20 Personen infiziert. Deshalb muss jetzt der ganze 8. Jahrgang sowie jeweils eine Klasse aus den Stufen 7 und 9 Zuhause bleiben. Im Rhein-Pfalz-Kreis stiegen die Zahlen jetzt auf rund 1700 Fälle - das sind rund 150 mehr als am Vortag. Für weitere Informationen war die Kreisverwaltung nicht zu erreichen.