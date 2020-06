An mehreren Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis haben sich Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, befinden sich die betroffenen Schulklassen in Quarantäne.

Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises sind fünf Schulen betroffen: Nachgewiesene Corona-Fälle gebe es an der Karolina-Burger-Realschule und der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen, der Grundschule in Fußgönheim sowie der Realschule Plus in Dudenhofen. Auch an der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt gebe es einen Verdachtsfall.

An den anderen Schulen sei jeweils ein Fall aufgetreten. Die betroffenen Schüler befänden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso ihre Lehrer und andere Kontaktpersonen. Bislang sei nicht vorgesehen, Schulen zu schließen. Die in Quarantäne versetzten Mitschüler und Lehrer seien bislang alle symptomfrei.

Grundschule für einen Tag geschlossen

In Fußgönheim ist der Unterricht in der Grundschule am Montag vorsichtshalber ausgefallen. Nach Angaben des Bürgermeisters soll der Schulbetrieb aber am Dienstag weitergehen.