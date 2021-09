per Mail teilen

Dr. Otmar Müller hat in Lambrecht die ersten Drittimpfungen verabreicht. Im Interview erklärt er, für wen die dritte Impfung ein Thema werden könnte.

SWR Aktuell: Herr Doktor Müller, bei den ersten Drittimpfungen in Lambrecht hatten Sie plötzlich zwei bekannte Gesichter an der Seite: Sozialminister Alexander Schweitzer und Landesimpfkoordinator Daniel Stich. Was war da los?

Dr. Otmar Müller: Ich weiß gar nicht, wie die beiden davon erfahren haben, wann wir in Lambrecht loslegen. Ich betreue das Altenheim schon länger, und wollte dort schnellstmöglich die Drittimpfung verabreichen - schließlich hatten wir hier schon zwei Corona-Ausbrüche. Ich habe den Herren Schweitzer und Stich gesagt, dass mich das sehr freut, dass die Verteilung des Impfstoffes inzwischen so unproblematisch verläuft. Und dass es eine gute Idee war, uns Hausärzte ins Boot zu holen.

Prominente Zaungäste: Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD, links im Bild) und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD, mitte) schauen Dr. Otmar Müller (rechts) bei der Drittimpfung im Seniorenhaus "Lambrechter Tal" über die Schulter. SWR

SWR Aktuell: Wie wichtig ist die Drittimpfung?

Müller: Wichtig ist, dass Sie die Grundimmunisierung haben. Dann haben Sie auch einen Schutz gegen die Delta-Variante, und in der Regel nur einen asymptomatischen Verlauf, sollten Sie sich mit Corona-infizieren. Sehr selten gibt es zweifach geimpfte, schwerkranke Patienten, die auf Grund von Begleiterkrankungen einen komplizierten Verlauf haben. Aber die sind eine große Ausnahme. Das könnte eine dritte Impfung verhindern. Jemand, der gesund ist, hat natürlich weniger zu befürchten, als ältere Menschen, die schon mit verschiedenen Krankheiten kämpfen. Die sollten auf jeden Fall eine Drittimpfung machen.

SWR Aktuell: Für wen kommt sie noch in Frage?

Müller: Alle, die mit Johnson & Johnson geimpft worden sind, haben gegenüber der Delta-Variante nur eine Wirksamkeit von 62 Prozent. Für die wird ja mittlerweile eine Zweitimpfung empfohlen. Bei Astrazeneca wäre das die Drittimpfung. So wird es vom Robert Koch-Institut und der ständigen Impfkommission empfohlen - und danach richte ich mich. Was Menschen angeht, die mit Biontech geimpft wurden: Alle, die über 80 Jahre alt sind, in einem Altenheim leben oder auf einer Intensivstation arbeiten, sollten über eine dritte Impfung nachdenken.

Dr. Otmar Müller aus Lambrecht hat nach eigenen Angaben rund 9000 Menschen gegen Corona geimpft. privat

SWR Aktuell: Die Frage ist also, wie alt ich bin und womit ich bisher geimpft worden bin?

Müller: Darauf kommt es an, ja. Ich handhabe das aber sehr großzügig: Wenn jemand jüngeres zu mir kommt und die Drittimpfung möchte, bekommt er sie auch.

SWR Aktuell: Welche Rolle spielt die Drittimpfung, wenn es um das mögliche Ende der Pandemie geht? Muss das jetzt schnell passieren? Gibt es da eine Dringlichkeit?

Müller: Nein, eine Dringlichkeit besteht im Augenblick vor allem bei der Grundimmunisierung: Ich habe Kontakt zu zwei Intensivstationen, eine in Heidelberg, die andere in Mannheim. Die sind beide ziemlich voll momentan.

Die Impfambulanz von Dr. Otmar Müller in Lambrecht. privat

SWR Aktuell: Wie viele Menschen haben Sie inzwischen geimpft?

Müller: Seit April: knapp 9.000. Jetzt werden die Leute aber langsam impfmüde. Ich hatte Tage, da kam ich auf 140 bis 150 Impfungen, hin und wieder auch mal 200. Und jetzt sind es nur noch zwischen 20 und 50.

SWR Aktuell: Aber das liegt nicht daran, dass es keine Leute mehr gäbe, die Sie impfen könnten, oder?

Müller: Nein. Allerdings sind die Menschen, die von vorneherein bereit waren, sich impfen zu lassen, damit inzwischen auch durch. Übrig bleiben Unentschlossene und Impfgegner. Bei den Jüngeren ist die Impfbereitschaft recht groß. Ich habe auch viele Minderjährige geimpft, die mit Ihren Eltern vorbeigekommen sind. Die Impfgegner sind meist zwischen 40 und 60 Jahre alt, zumindest nach meiner Erfahrung.

SWR Aktuell: Die geben sich Ihnen als Impfgegner zu erkennen? Bei welcher Gelegenheit?

Müller: Wir machen ja auch Schnelltests. Und da kommen dann manche Leute drei Mal die Woche, solange das nichts kostet. Und dann sage ich irgendwann: "Lassen Sie sich doch impfen!" Antwort: "Nein, nein, ich lass mich nicht impfen!" Und die Argumente, die dann kommen, gehören teilweise wirklich in den Bereich der Fabel: Dass man damit einen Mikrochip implantiert bekäme, dass die Stelle, wo die Nadel reingeht, anschließend magnetisch wäre und, und, und. Es ist irre! Ich habe bei meinen Patienten keine schweren Nebenwirkungen gehabt, drei bis vier Prozent hatten leichte Grippesymptome; das wars.

SWR Aktuell: Und wenn es dann tatsächlich zu einem Dialog kommt, können Sie nichts ausrichten, als jemand, der über Jahre Medizin studiert hat, seit Jahrzehnten als Arzt arbeitet und die Forschung im Blick behält?

Müller: Nein. Die kommen mit einer vorgefertigten Meinung in die Praxis und sind da auch nicht von abzubringen. Erst hat mich das geärgert, inzwischen stehe ich da drüber.

SWR Aktuell: Kollegen von Ihnen haben uns von Begegnungen berichtet, bei denen es nicht beim Austausch von Argumenten geblieben ist: Da war auch von Beleidigungen und Bedrohungen die Rede.

Müller: Ich bin bei Facebook massiv angegangen und beleidigt worden. Ich habe da mit einer Kriminalbeamtin drüber gesprochen und es dann auf sich beruhen lassen. Ich hab das abgehakt – fertig, aus. Da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Vor meiner Impfambulanz werden hin und wieder wartende Patienten von einem Impfgegner beleidigt, der da vorbeigeht. Die lachen dann einmal drüber, und schicken den dann weg. Als sie bei der Impfambulanz aber einen Baldachin geklaut und Hinweisschilder abgerissen haben, da habe ich das zur Anzeige gebracht. Das ist schließlich Diebstahl.