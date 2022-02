Corona-Demos und Gegendemos in der Pfalz verlaufen friedlich

Am Montagabend gab es in Vorder- und Südpfalz mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Auch Gegendemonstranten gingen in der Pfalz auf die Straße.

Nach Angaben der Polizei verliefen alle Versammlungen in der Pfalz am Montagabend "friedlich und störungsfrei". Unter dem Motto "Solidarität statt Verschwörung" hatten sich in Landau Gegenproteste gegen die Corona-Kritiker fomiert: Initiativen, Politiker und Gewerkschafter hatten zu einer Kundgebung aufgerufen. Auch in Freinsheim, Grünstadt und im südpfälzischen Bellheim gab es Gegendemos mit fast 380 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 300 Corona-Kritiker unterwegs in der Pfalz Bei den angemeldeten Demos der Kritiker der Corona-Maßnahmen in Bad Dürkheim, Deidesheim, Neustadt und Landau gingen etwa 330 Teilnehmer auf die Straße. Auch in anderen Städten und Gemeinden kam es zu Protesten. Bei nicht angemeldeten Versammlungen, sogenannten Spaziergängen, waren laut Polizei etwa 1.500 Menschen unterwegs. Die Polizei leitete 28 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Außerdem sollen sechs Personen gegen das Versammlungsverbot verstoßen haben. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet, wegen des Verdachts der Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung. Großteil der Demonstranten hielt Corona-Regeln ein Der Großteil der Demonstranten haben sich an die Corona-Regeln gehalten, Masken getragen und Abstäöde eingehalten. Die Polizei war mit 300 Beamten im Einsatz.