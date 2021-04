Für die kommenden Tage wurden auch in der Pfalz Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, wie die bundesweite Notbremse, angemeldet. Die zuständigen Behörden reagierten unterschiedlich.

In Landau war für den kommenden Sonntag eine Kundgebung angemeldet worden. Sie wurde jedoch untersagt. Einer der Gründe: Die Anmelderin habe schon mehrfach gegen das Versammlungsrecht verstoßen. Nach Meinung der Stadt Landau wäre am Sonntag mit Teilnehmern aus dem Querdenker-Milieu zu rechnen gewesen, die sich vermutlich nicht an die Corona-Regeln gehalten hätten. Das könne man aber momentan bei steigenden Infektionszahlen einfach nicht zulassen.

Bad Dürkheim genehmigt Demonstration

Anders in Bad Dürkheim: Hier soll am Montag auf dem Wurstmarktplatz gegen die Corona-Politik demonstriert werden. Eine ähnliche Veranstaltung am letzten Montag ist laut Kreisverwaltung störungsfrei verlaufen, der Großteil der Teilnehmer hätte sich an die Regeln gehalten. Deswegen soll die Demonstration auch am kommenden Montag gestattet werden.