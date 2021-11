per Mail teilen

Am Montag wird es keine weitere Corona-Demo in Bad Dürkheim geben. Kreisverwaltung und Polizei haben die Kundgebung verboten, nachdem es zu Tumulten und Maskenverstößen gekommen war. Auch die Polizei ermittelt.

Die Bad Dürkheimer Kreisverwaltung hat die sogenannte Montagsdemo gegen die Corona-Politik auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarktplatz für den kommenden Montag verboten. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Die Absage wurde danach in einem Gespräch zwischen Kreisverwaltung, Polizei und der Versammlungsleiterin beschlossen.

Kreisverwaltung: Corona-Demo ist ein Risiko

Der für Sicherheit und Ordnung zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU) sagte auf SWR-Anfrage, die Veranstaltung sei vor dem Hintergrund der Corona-Infektionslage ein "Risiko".

Bei der 29. Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen war es am Montag nicht nur zu Krawallen mit zerstochenen Reifen an Polizeiwagen gekommen. Vielmehr hätten sowohl Demo-Teilnehmer wie auch Ordner bei der Veranstaltung nicht die erforderlichen Masken getragen und keine Abstände eingehalten, so Hoffmann. Die Organisatorin, die Mitglied der CDU ist, hatte daraufhin die Kundgebung abgebrochen:

Kreis: Kein sicherer Ablauf garantiert

Weil die Organisatorin der Demo keinen sicheren Ablauf garantieren könne, sei die Kreisverwaltung nach Abwägung aller Argumente, zu dem Schluss gekommen, die Demonstration zu verbieten, so Hoffmann.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts in Neustadt ist gegen das Demo-Verbot bislang kein Eilantrag eingegangen.

CDU will, dass Organsiatorin aus Partei austritt

Die Corona-Demo in Bad Dürkheim schlägt auch politische Wellen: Nach den Tumulten hat die CDU der Organisatorin der Kundgebung einen Parteiaustritt nahe gelegt. Es gehe nicht, gewaltbereiten und rechtsradikalen Demonstranten eine Plattform zu bieten, hieß es.

Organisatorin sagt, sie habe keine Plattform für Rechte geboten

Die Organisatorin sagte dem SWR, sie wollte mit den Demos den Menschen lediglich eine Möglichkeit geben, über ihre unterschiedlichen Meinungen zu Corona miteinander in Gespräch zu kommen. Sie bestritt, rechtspopulistischen und gewaltbereiten Teilnehmern eine Plattform geboten zu haben.

Polizei ermittelt nach Corona-Demo

Nach der Corona-Demo, die am Montag aus dem Ruder gelaufen war, hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen Sachbeschädigung, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung.