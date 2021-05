Speyer zählt die Tage runter: Wenn die Inzidenz weiter so niedrig bleibt, darf am Freitag die Außengastronomie öffnen und die Leute können wieder ohne Termin in die Läden.

94,9 - das war die Zahl, mit der am Donnerstag letzter Woche in Speyer die Hoffnung einzog: Endlich lag die sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 100. Über 100 gilt die "Bundes-Notbremse", heißt: Sofern man nicht geimpft oder genesen ist, darf man sich mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, es gilt eine Ausgangssperre und Shoppen ist nur mit Test und Terminbuchung möglich ("Click & Meet"). Fällt die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 100 - und wenn es so bleibt, wäre das am Freitag in Speyer der Fall - könnten die Leute wieder ohne Termin im Einzelhandel einkaufen, und danach sogar noch einen Kaffee in der wieder geöffneten Außengastronomie trinken; mit negativem Test und Abstand, versteht sich.

"Wir können mit einem guten Gefühl in den Sommer starten."

Die Stadtverwaltung steckt nach eigenen Angaben mitten in den Vorbereitungen zur nächsten Lockerungsstufe: Die Gastronomen seien bereits informiert worden, was da unter Umständen auf sie zukomme, auch die Sportvereine bekämen noch Post, und das Kulturbüro habe bereits mit den Theatern und Museen Kontakt aufgenommen. Wenn alles nach Plan läuft, wird am Freitag im Kulturhof Flachsgasse wieder eine Ausstellung zu sehen sein.

Die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler (SPD) Stadt Speyer

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sieht die Stadt auf einem guten Weg: Die Strategie möglichst viel zu testen, und Kontakte nachzuverfolgen gehe auf, das zeigten die aktuellen Zahlen ( Anm. d. Red.: Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer bei 37,6).

Theater planen bereits Premieren

Schon im Juni soll auf den Speyerer Bühnen wieder gespielt werden: Das Zimmertheater kommt am 04. Juni mit der Premiere der Eigenproduktion "Endgeil" zurück. Das Stück handelt vom Generationskonflikt zwischen einem linken Publizisten und seinem siebzehnjährigen Enkel. Karten können bereits reserviert werden. Das Team rät auf der theatereigenen Facebookseite, das rasch zu tun: Es wird im aktuellen Spielort, der Heiliggeistkirche, wegen Corona nur eine begrenzte Zahl an Plätzen angeboten.

Szene aus "Sophie Scholl" am Kinder - und Jugendtheater in Speyer Kinder und Jugendtheater Speyer

Am 13. Juni will dann auch das Kinder -und Jugendtheater in Speyer seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das erste Stück wird die Eigenproduktion "Die fabelhafte Welt" sein. Zwei Tage später feiert dann der Film zum Stück "Sophie Scholl" Premiere, den das Theater mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne realisiert hat. Nach eigenen Angaben arbeitet das Team gerade an einem Spielplan: Er soll zeitnah veröffentlicht werden und bis August gelten. Auch hier sollen alle Veranstaltungen mit Abstand und deutlich reduzierter Zuschauerzahl stattfinden.