Das Impfzentrum Bad Dürkheim bietet übermorgen, am Donnerstag, für Impfwillige kostenlose Fahrten mit dem Riesenrad an der Saline. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, erhalten die ersten 30 Personen, die sich ohne vorherige Terminvereinbarung in Bad Dürkheim erstmals impfen lassen, ein kostenloses Ticket für das 70 Meter Riesenrad. Es gilt als eines der größten mobilen Riesenräder der Welt. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld begrüßt die Aktion, jede Impfung zählt. Das Impfzentrum Bad Dürkheim öffnet am Donnerstag von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.