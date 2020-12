Die nächtliche Ausgangssperre in der Vorderpfalz bringt wohnungslose Menschen zunehmend unter Druck. Viele Obdachlose würden sich vor den Ordnungshütern verstecken, so eine Ludwigshafener Pfarrerin.

Viele wohnungslose Menschen würden sich nach 21 Uhr verstecken, um keine Probleme mit Ordnungshütern zu bekommen, sagt Kerstin Bartels, Pfarrerin der evangelischen Jona-Gemeinde in Ludwigshafen. Kartels kümmert sich um die Sorgen bedürftiger Menschen in Ludwigshafen und richtet in ihrer Gemeinde ehrenamtliche Weihnachtsfeiern aus. Die Ausgangssperre bedeute nun für viele wohnungslose Menschen in Ludwigshafen zusätzlichen Stress, so Bartels.

Ludwigshafen reagiert mit Verständnis

Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen werden Bußgelder gegen Obdachlose nur im Einzelfall verhängt. Die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde seien entsprechend geschult. Man wolle die kritische Lage der Obdachlosen nicht zusätzlich verschärfen.

Speyerer Polizei kann Notfallzimmer vergeben

In Speyer wird den Obdachlosen nach Angaben der Stadtverwaltung eine Unterkunft geboten während der nächtlichen Ausgangssperre. Auch die Polizei könne Obdachlose jederzeit in einem der Notfallzimmer unterbringen. Von einem Bußgeld wegen Verletzung der Ausgangssperre werde in diesen Fällen abgesehen.