Ein Ludwigshafener Bürger ist mit einer Klage gegen die nächtliche Ausgangssperre gescheitert. In einem Eilantrag hatte der Mann ausgeführt, er besitze 650 Meter von seiner Wohnung entfernt einen Arbeitsraum, in dem er gelegentlich nachts bastele. Durch die Ausgangssperre werde er in seiner Handlungsfreiheit beschränkt. Das Verwaltungsgericht Neustadt lehnte den Antrag ab. Das Recht der Bevölkerung auf Leben und Gesundheit sei überragend; der Mann habe deshalb die Einschränkung hinzunehmen. Laut Gericht ist der Ludwigshafener der Einzige, der gegen die in der Vorderpfalz geltenden Ausgangssperren geklagt hat.