In drei Seniorenheimen in Ludwigshafen ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben der Sozialdezernentin ist die Lage in den Heimen angespannt. Mitarbeiter der Bundeswehr würden die Pflegereinrichtungen weiterhin unterstützen. Sämtliche Bewohner der zwölf Ludwigshafener Seniorenresidenzen in Ludwigshafen seien bereits einmal geimpft. Am Montag sei mit dem zweiten Impfdurchgang begonnen worden. Auch immer mehr Pflegekräfte würden sich gegen das Corona-Virus impfen lassen.