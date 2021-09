Corona trotz Impfung in zwei Altenheimen in der Pfalz

Trotz Impfungen haben sich in zwei Altenheimen Corona-Infektionen ausgebreitet: In Frankenthal und in Weisenheim am Sand. Die Impfungen haben aber offenbar schlimme Verläufe verhindert.

In Frankenthal hat es in einem Seniorenheim einen Corona-Ausbruch gegeben. Nach Angaben des Heimleiters sind dort bereits vergangene Woche vier Bewohner und drei Mitarbeiter positiv getestet worden. Ins Krankenhaus habe bisher aber niemand gemusst. Die betroffenen Bewohner seien alle vollständig geimpft, sie hätten allenfalls leichte Erkältungssymptome. Ungeimpfte Mitarbeiter stärker betroffen Die drei Mitarbeiter seien nach Angaben des Heimleiters ungeimpft und hätten stärkere Symptome. Insgesamt seien in dem Heim sieben Prozent der Bewohner und 16 Prozent der Mitarbeiter ungeimpft. Sie werden täglich mit einem Schnelltest auf Corona getestet. Bei den Geimpften laufe gerade eine dritte, auffrischende Impfung. Mehr Fälle in Weisenheim am Sand In dem Pflegeheim in Weisenheim am Sand sind durch Tests weitere Corona-Infektionen entdeckt worden. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt, sind mittlerweile 22 Bewohner infiziert - das seien nahezu alle. Auch sechs Mitarbeiter haben sich angesteckt. Schwere Krankheitsverläufe gebe es bisher nicht, da alle Infizierten geimpft seinen. Ausbreitung trotz Isolierung Positiv und negativ getestete Bewohner seien gleich zu Beginn voneinander getrennt worden. Trotzdem habe sich das Virus ausbreiten können. In dem Heim herrsche Besuchsverbot bis Anfang Oktober. Der Ausbruch war laut Kreisverwaltung durch regelmäßige Schnelltests entdeckt worden.