Nach der Ankündigung des Mainzer Gesundheitsministeriums, die Corona-Impfungen mit Astra-Zeneca fortzusetzen ist unklar, wann der Impftstoff in der Vorder- und Südpfalz wieder eingesetzt werden wird. Das teilen die zuständigen Städte und Landkreise mit.

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung in Landau teilte mit, man könne noch nicht sagen, wann wieder Astra-Zeneca geimpft werde. Man warte noch auf eine Weisung des Landes. Wer einen Termin habe, werde mit BioNTech oder Moderna geimpft. Auch in den Impfzentren in Schifferstadt und Neustadt warten die Verantwortlichen auf Informationen aus Mainz. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Neustadt sind dort in der kommenden Woche mehr als 1000 Impfungen geplant - davon 360 mit AstraZenaca. Die Betroffenen werden auch dort zurzeit mit anderen Mitteln geimpft. Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat gestern entschieden, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca weiterhin als sicher und wirksam einzustufen ist.