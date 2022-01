Entschleunigt und nachhaltig in die Zukunft

Die Stadt Neustadt will gemeinsam mit den Gemeinden Deidesheim und Maikammer den Tourismus sowie die Bereiche Wohnen und Arbeiten fördern. Dazu wird heute ein sogenanntes lokales „Nachhaltigkeitsnetzwerk“ geschlossen. Deidesheim und Maikammer gehören schon seit mehreren Jahren zu einem internationalen Netzwerk von Städten und Gemeinden, dem sogenannten Cittaslow-Netzwerk. Der Name setzt sich aus italienisch „Città“, Stadt, und englisch „slow“, langsam, zusammen. Alle teilnehmenden Kommunen wollen in einer immer hektischer werdenden Welt den Menschen vor Ort eine entschleunigte Umgebung schaffen. Maikammer beispielsweise pflanzt Streuobstwiesen, bietet bezahlbaren Wohnraum oder baut den Marktplatz zu einem Treffpunkt aus. Gemeinsam mit Deidesheim und Maikammer will Neustadt heute ein erstes lokales Cittaslow-Netzwerk gründen. Darin wollen die drei Kommunen künftig in den Bereichen Tourismus und Mobilität noch stärker zusammenarbeiten.