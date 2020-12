Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer beteiligen sich am Freitag am weltweiten Klima-Aktionstag. Mit der Initiative „Churches for Future“ zeigten sie sich solidarisch mit den Anliegen der Klimademonstranten, teilte die pfälzische Landeskirche in Speyer mit. Bundesweit beteiligen sich Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen an dem Aktionstag mit Aktionen, Gebeten und dem Läuten von Kirchenglocken.