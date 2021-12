Christkinder aus Grünstadt

An genau dem Tag geboren zu werden, an dem ein großes Traditionsfest zu Ehren einer Geburt stattfindet, ist für viele etwas ganz Besonderes. Deshalb werden die Kinder, die an Weihnachten geboren werden auch oft Christkinder genannt. Gleich fünf Stück kamen in der Heiligen Nacht in diesem Jahr im Krankenhaus in Grünstadt zur Welt. Dort war es auf jeden Fall gemütlicher für die kleinen Neuankömmlinge und ihre Eltern als im Stall zu Bethlehem.