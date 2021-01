Die christlichen und jüdischen Gemeinden in der Pfalz planen in diesem Jahr zahlreiche ökumenische Veranstaltungen. Anlass ist die bundesweite Kampagne 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Nach Angaben der Evangelischen Kirche der Pfalz soll diesen Monat jeden Sonntag und jeden Sabbat aus der Bibel gelesen werden. Außerdem seien Botschaften auf Plakaten und in den sozialen Medien geplant. Ziel sei es trotz verschiedener Glaubenstraditionen an die gemeinsamen Wurzeln von Christen und Juden zu erinnern. An der Aktion beteiligen sich auch das Bistum Speyer und die Jüdische Kultusgemeinde Rheinpfalz.