Immer mehr Chöre und Orchester in der Pfalz starten nach der Zwangs-Corona-Pause jetzt wieder mit Proben. Auch der älteste Chor Deutschlands in Neustadt.

Der Männerchorgesang-Verein 1791 in Neustadt- Geinsheim ist erstmals wieder zusammengekommen. Auch Kirchenchöre werden in den nächsten Wochen ihre Herbst- und Winterkonzerte vorbereiten. Der Mozartchor in Speyer will dann in kleineren Gruppen mit ausreichend Abstand auftreten. Nach Angaben des Chorverbands der Pfalz sind die rund 500 Chor-Vereine fast vollständig durchgeimpft. Ungeimpfte oder auch das Landesjugendorchester, das Ende August in Wörth gastiert, müssen vor jeder Probe einen Corona-Test machen.