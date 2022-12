Entwarnung in Heßheim: Kein gefährlicher Stoff ausgetreten

Drei Menschen mussten am Mittwoch nach einem Einsatz in einem Haus in Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt gibt die Polizei Entwarnung.

Die Polizei geht davon aus, dass gestern in Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis kein Gas und keine gesundheitsgefährdenden Stoffe ausgetreten sind. Es habe keine auffälligen Messwerte in der Luft gegeben, teilte die Polizeiinspektion Frankenthal mit. Auch die Analyse einer vor Ort genommenen Luftprobe habe kein Ergebnis gebracht. Frau lag bewusstlos im Wohnhaus In Heßheim hatte es am Mittwoch einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben. Laut der Frankenthaler Feuerwehr hatte am Mittag die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen eine bewusstlose Frau in einem Privathaus in Heßheim gemeldet. Der Grund für den medizinischen Notfall sei der Austritt einer Chemikalie. Doch: Weder der Rettungsdienst noch die später hinzugezogenen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und des Rhein-Pfalz-Kreises konnten mit Messgeräten einen Austritt einer giftigen Substanz im Haus nachweisen, so die Feuerwehr. Zwei Rettungskräfte mit Symptomen Und doch klagten während des Einsatzes auch zwei Rettungskräfte über Symptome. Sie wurde zusammen mit der Hausbewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus eingewiesen. Bei den Personen wurden laut Polizei keine Gesundheitsschäden festgestellt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Insgesamt waren dort am Mittwoch 80 Einsatzkräfte mit 25 Fahrzeugen in Heßheim im Einsatz.