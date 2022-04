per Mail teilen

Bei der BASF in Ludwigshafen sind 190 Kilogramm einer Chemikalie in den Rhein geflossen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um eine spezielle Essigsäure, die am Mittwoch aus der Kläranlage eines Betriebs ins Wasser gelangte. Der Chemikalienaustritt sei gestoppt worden, die Ursache werde untersucht. Laut Umweltbundesamt stellt die Chemikalie keine Gefährdung für Gewässer oder Lebewesen dar. Das Landes-Umweltministerium habe dennoch vorsorglich die Rheinanlieger informiert.