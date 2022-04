Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen fünf Polizisten Anklage erhoben, unter anderem wegen Volksverhetzung. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger lebt laut Staatsanwaltschaft in Ludwigshafen. Die Polizeibeamten des 1. Polizeireviers in Frankfurt sollen in einer Chatgruppe in über 100 Fällen verächtliche Äußerungen über Menschen mit Migrationshintergrund gemacht haben, sowie über Behinderte, Homosexuelle und Juden.

Das Landgericht Frankfurt wird entscheiden, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird.