Wer wird Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl im Herbst? Die CDU in der Pfalz sieht Markus Söder vorne. Die Laschet-Anhänger sind in der Minderheit.

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim ist die Sache klar. Angesichts schwacher Popularitätswerte für Laschet spricht er sich gegenüber dem SWR klar für Söder aus.

"Wir müssen mit dem antreten, mit dem wir nach Umfragen die besten Chancen haben, und das ist mit großem Abstand Markus Söder", sagte Steiniger. Und weiter: "Bei mir an der Parteibasis kenne ich praktisch niemanden, der für Armin Laschet ist".

Armin Laschet und Markus Söder dpa Bildfunk Picture Alliance/dpa | Guido Kirchner

CDU-Basis in der Pfalz pro Söder?

Ist das wirklich so? Wir nehmen Kontakt zur CDU-Basis auf, sprechen mit Mitgliedern und Funktionären in der gesamten Vorder-und Südpfalz. Sie reden bereitwillig mit uns, ihre Namen wollen einige aber nicht veröffentlicht haben.

Fest steht: Die K-Frage wird heiß diskutiert. Und: In der Tat scheint Johannes Steiniger richtig zu liegen. Viele halten Markus Söder für den besseren Kandidaten. Die Laschet-Anhänger sind ganz klar in der Minderheit. Es helfe ihm an Ausstrahlung. Söder dagegen werde in der Corona-Krise als Macher wahrgenommen.

Schnelle Entscheidung muss her

Wichtig für die CDU sei aber vor allem, dass es endlich Klarheit gebe, wer denn nun als Kanzlerkandidat antrete, heißt aus dem Kreis der befragten CDU-Mitglieder.

Das sieht auch der Unionsbundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes aus Ludwigshafen so. Er fügt noch hinzu: "Entscheidender als die Kandidatenfrage ist für die CDU das weitere Corona-Management."

Brinkhaus statt Laschet oder Söder?

Das sieht auch der CDU-Politiker und Staatssekretär Thomas Gebhart aus der Südpfalz so. Die CDU in der Bundesregierung werde für die Probleme und Verzögerungen bei den Corona-Schutzimpfungen verantwortlich gemacht. "Dagegen hilft nur ein weiter verbessertes Krisenmanagement und eben Impfen, Impfen, Impfen", sagte Gebhart.

Thomas Gebhart bringt auch einen weiteren Namen bei der Kanzlerkandidat-Frage der Union ins Spiel: Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Auch er sei geeignet, als Spitzenkandidat der Union bei der Bundestagswahl im Herbst anzutreten.

Wer auch immer es werden sollte, es müsse jetzt dringend eine Entscheidung her, fordert Gebhart. Darin sind sich alle von uns befragten CDU-Politiker und die Parteibasis in der Pfalz einig.