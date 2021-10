Pfälzer CDU-Kreisverbände wünschen sich mehr Beteiligung der Basis

per Mail teilen

Wer soll neuer CDU-Parteivorsitzender werden? Wie stark soll die Basis zukünftig an Entscheidungen beteiligt werden? Die Chefs der CDU-Kreisvorstände haben klare Vorstellungen.

Hört man sich bei den Kreisvorsitzenden der CDU in der Pfalz um, wird eines ganz deutlich: Die Parteibasis soll in Zukunft mehr in Entscheidungsprozesse integriert werden – auch bei der anstehenden Wahl des neuen Bundesparteivorsitzenden.

Entscheidungen sollen transparenter werden

Stephanie Lohr, Kreisvorsitzende der CDU in Worms, sagte dem SWR, dass es in der Vergangenheit starke Abweichungen zwischen der Meinung der Parteimitglieder und der letztlichen Entscheidung der Parteiführung gab. Das soll sich in Zukunft nicht wiederholen. "Das Ziel muss sein, dass unsere Vorsitzenden und Spitzenkandidaten von der Basis mitgetragen werden und die Entscheidung für die Mitglieder transparent und nachvollziehbar ist."

Wahl von Kramp-Karrenbauer sei gutes Format gewesen

Auch Thorsten Rheude vom CDU-Kreisverband in Germersheim berichtet dem SWR von seiner Wahrnehmung, dass die Mitglieder enger in Entscheidungen eingebunden werden möchten. Es müssten gute Formate gefunden werden, um Meinungen und Ideen zu kanalisieren. Gut sei das damals bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer gelaufen. Da habe die CDU vorab gute und tragfähige Regionalkonferenzen abgehalten, so dass alle Mitglieder ihren Delegierten anschließend Rückmeldungen geben konnten.

Umfragen unter den Basismitgliedern sollen Klarheit bringen

Einige Kreisverbände treten auch direkt in Aktion, wollen die Ideen von unten nach oben weitergeben. Der Kreisvorsitzende der CDU in Bad Dürkheim, Markus Wolf, hat eine Umfrage zu Fehlern und Verbesserungsvorschlägen unter seinen Mitgliedern gestartet und will diese Ende Oktober in Berlin mit den anderen Kreisvorsitzenden diskutieren.

Auch Patrick Poss, Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Pfalz-Kreis, befragt aktuell seine Mitglieder in einer Online-Umfrage. Denn ein alleiniger Parteitag mit Delegierten reiche nicht mehr aus, sagt er. "Zweimal wurde der Wille der Basis sträflich ignoriert. Auch von der Parteispitze in Rheinland-Pfalz. Die Folgen sind bekannt. Ein weiteres Mal würde die Partei zerreißen", so Poss.

"Auch wenn sich einige wohl weiterhin bessere Karrierechancen durch Hinterzimmer-Deals erhoffen, muss nun die Basis das Wort haben. Wir haben mündige Parteimitglieder."

Hat die Basis schon Ideen für den Parteivorsitz?

Wer wird also am Ende neuer CDU-Bundesvorsitzender? Konkrete Namen wollen die meisten noch nicht nennen. In Neustadt aber teilt Kreisvorsitzender Marco Göring seine Meinung offen mit: "Der von mir geschätzte Friedrich Merz ist leider mittlerweile für viele Mitglieder ein rotes Tuch und würde damit nur eine fortgesetzte innerparteiliche Polarisierung bedingen. Norbert Röttgen wäre ein konsensfähiger, thematisch breit aufgestellter Kandidat, der kritische inhaltliche Diskussionen dann zu einer gemeinsamen Linie zusammenführen kann."

Es wurde von der CDU angekündigt, dass es ein Treffen am 30. Oktober mit allen Kreisvorsitzenden geben soll. Dieses Treffen soll dazu dienen, in die Mitgliedschaft hineinzuhorchen. Drei Tage später soll dann laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak von Präsidium und Bundesvorstand entschieden werden, wie die Basis konkret in eine personelle und inhaltliche Erneuerung eingebunden wird.