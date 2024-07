Schule in Ludwigshafen organisiert Konzerte: Das musizierende Klassenzimmer

Allmählich steigt am Carl- Bosch- Gymnasium Ludwigshafen der Puls. Es geht auf die Jahreskonzerte zu. Ein Großteil der rund 1.100 Schülerinnen und Schüler musiziert, tanzt oder macht die Veranstaltungstechnik.

Am Wochenende bringt das Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasium über 700 musizierende und tanzende Schülerinnen und Schüler in die Eberthalle. Der krönende Abschluss des Schuljahres. Möglich ist das, weil der Musikunterricht an der Schule ein bißchen anders als in anderen Schulen läuft: Von der 5. Klasse bis zum Abitur lernen die Schülerinnen und Schüler ein Orchesterinstrument. Und das spielen sie dann gemeinsam im Musikunterricht.

Die Schülerinnen und Schüler proben seit Monaten SWR

Vom kleinen Musiksaal in die große Eberthalle

Ausgedacht hat sich das Joachim Schall, der Leiter des Bereichs Musik am Carl-Bosch-Gymnasium. Schall ist es auch, der das Orchester am Wochenende dirigieren wird. In der Woche vorher wird häufig geprobt und dabei auch zum ersten Mal in der Eberthalle: "Man merkt, dass die Umstellung von dem kleineren Musiksaal in der Schule auf die große Bühne nicht bruchlos möglich ist." sagt Schall: "Wir müssen öfter abbrechen, müssen Teile proben, müssen genau auf das Zusammenspiel achten. Da ist richtig Arbeit bis zur Premiere am Freitag."

Letzte Proben in der Eberthalle SWR

Seit Monaten Training

Richtig Arbeit war es allerdings auch schon vorher: "Wir trainieren jedes Wochenende seit Januar und das auch um die fünf Stunden", berichtet die Zehntklässlerin Ruby. Michelle aus der 12. Klasse ist dennoch etwas wehmütig, dass es bald vorbei sein wird: "Ich mache ja bald Abitur und bin jetzt schon ein bisschen traurig, dann gehen zu müssen. Weil, das ist echt eine tolle Erfahrung auch für die Gemeinschaft."

Auch andere AGs sind eingebunden

Hinter der Bühne gibt es sogar eine Regie. Die Mädels von der Technik-AG wachen über 14 Live-Kameras. Und legen fest, was auf zwei großen Leinwänden in der Halle zu sehen sein wird. Dafür lesen sie genau in den Orchester-Noten mit, welche Instrumente gerade spielen. Die drei Mega-Konzerte sind ein großes Gemeinschafts-Projekt. Zwei Elftklässlerinnen haben sogar eine eigene Tanz-Choreografie entworfen.

"Es ist schon ein sehr stolzes Gefühl, das auf die Bühne zu bringen, woran wir gesessen haben, unsere Arbeit zu präsentieren, woran wir gesessen haben", sagt Layla aus der 11. Klasse. Es sei faszinierend das mitzuerleben, wie die Schüler das alles nach und nach gelernt haben und immer noch motiviert sind, sagt Gresa aus demselben Jahrgang: "Das ist ein krasses Gefühl für uns!"

Ab Freitag ist es dann soweit, dann zeigen die Schülerinnen und Schüler vor tausenden Zuschauern, wie Musik bewegt und eine ganze Schulgemeinschaft zusammenbringt. Wer das erleben möchte, kann sich über eine E-Mail-Adresse um Karten bemühen: Jahres.Konzerte@cbglu.de