2020 haben mehr Pfälzer als gewöhnlich in den Erziehungs- Ehe- und Lebensberatungsstellen der Caritas Hilfe gesucht. Laut den Caritas-Zentren in Speyer, Landau und Neustadt sei oft das Thema: Kinderbetreuung im Lockdown.

Es habe viele Beratungsgespräche mit Eltern gegeben, so die Caritas-Stellen, die sich während des Lockdown mit Kinderbetreuung und Homeschooling überfordert fühlten. Im Caritas-Zentrum Speyer stieg die Zahl der Beratungsgespräche im vergangenen Jahr um rund 20 Prozent, Neustadt um rund 10 Prozent.

Insgesamt hätten die Beratungen 2020 mehr Zeit in Anspruch genommen als in den Vorjahren. Die meisten Gespräche hätten sich dabei um familiäre Probleme gedreht, beispielsweise um Gewaltprobleme, Geldsorgen wegen des Arbeitsplatzverlusts und darum, dass die Kinder zu viel Zeit am Handy und am Computer verbringen.

Mehr Kinder als sonst bitten um Hilfe

Dem Caritas-Zentrum Landau zufolge haben auch mehr Kinder und Jugendliche als sonst die Hilfe bei der Beratungsstelle gesucht, weil sie sich isoliert fühlten und Ängste entwickelt hätten. Außerdem habe es mehr Gespräche mit Menschen gegeben, die massiv unter Einsamkeit und Depressionen litten.

Telefonseelsorge sehr gefragt

Bereits die Telefonseelsorge in der Pfalz hatte von einem Anstieg der Anfragen im vergangenen Jahr berichtet. Auch in der Online-Seelsorge sei die Nachfrage gestiegen. Vor allem junge Menschen hätten dieses Angebot angenommen. Sie hatten vor allem seelische Anliegen, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind – beispielsweise Themen wie Beziehung, Fernbeziehung und Einsamkeit.