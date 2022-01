per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend in Ludwigshafen-Mundenheim ein Café ausgeraubt und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter gegen 21 Uhr 30 das zu diesem Zeitpunkt leere Café in der Rheingönheimer Straße und bedrohte die Bedienung mit einem Messer. Dem Unbekannten sei der Geldbeutel ausgehändigt worden, anschließend sei er zu Fuß geflüchtet. Die Ludwigshafener Polizei bittet um Hinweise.