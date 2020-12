In der Südpfalz soll es ab Mitte Dezember bessere Busverbindungen geben. Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim haben bei der Ausschreibung für das neue Linienbündel vier Busunternehmen den Zuschlag bekommen, drei davon kommen aus Region.

In die neuen Fahrpläne seien Verbesserungsvorschläge der Kommunen eingeflossen. Insgesamt würden künftig deutlich mehr Busse in der Südpfalz eingesetzt. Beispielsweise soll es zwischen Landau, Hochstadt und Germersheim auch am Wochenende eine regelmäßige Busverbindung geben. Zwischen Rohrbach, Herxheim und Rülzheim werde eine neue Buslinie im 2 Stunden-Takt verkehren. Außerdem würden die Fahrzeiten besser an die Fahrpläne der Regionalbahnen angepasst. Alle Busse seien barrierefrei. Es sei auch geplant, wenn möglich, ab 2023 nur noch Busse mit alternative Antriebsystemen einzusetzen. Der Landkreis Germersheim investiert im kommenden Jahr rund zwei Millionen Euro in das neue Busangebot. Die Verträge laufen zehn Jahre.