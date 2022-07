Ludwigshafen verhängt hohe Bußgelder wegen Monteurswohnungen

per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen geht gegen sogenannte illegale Monteurswohnungen vor: Die Verwaltung hat Bußgelder in Höhe von 730.000 Euro verhängt.

Die Innenstadt von Ludwigshafen SWR

Öffentlich wurde der Bußgeldbetrag durch eine Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion an die Stadtverwaltung. Die Antwort der Stadt lautete, dass eine Spezielle Einsatzgruppe gegen Zweckentfremdung von Wohnraum sehr erfolgreich gewesen sei.

Monteurswohnungen in Ludwigshafen Monteurswohnungen sind Unterkünfte auf Zeit für Pendler, Monteure oder Gastarbeiter. Oft bieten die Unterkünfte eine günstigere Alternative zu Hotelzimmern. Solche Pensionen müssen als solche angemeldet werden.

In Ludwigshafen kam es dabei immer wieder zu Verstößen. Alte Wohnungen oder Häuser wurden gekauft und illegal und notdürftig zu Monteurswohnungen umgebaut. Die Mieter mussten dort sehr beengt wohnen.

Höchstes Bußgeld: 150.000 Euro

Zwölf Verfahren gegen Hausbesitzer seien abgeschlossen, sechs seien noch bei der Staatsanwaltschaft oder dem Amtsgericht anhängig. Das höchste Bußgeld beläuft sich auf 150.000 Euro. In drei Fällen wurden 100.000 Euro verhängt, in mehreren Fällen 50.000 Euro.

In einem offenen Brief hatten sich 300 Bürger über die illegalen Unterkünfte beschwert, in denen bis zu 20 Männer wohnten.