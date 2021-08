per Mail teilen

Die Ludwigshafener Bauaufsicht hat ein Bußgeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro gegen eine illegal betriebene Monteursunterkunft in Oppau verhängt. Nach Angaben der Stadt gab es dort nur eine Genehmigung für 10 Betten. Bei einer Begehung wurde festgestellt, dass noch weitere 42 Betten in Wohn- und Lagerräumen aufgestellt waren, die Nutzung wurde untersagt. Außerdem hatte ein Balkon im Obergeschoss kein Geländer, deswegen wurden die zugehörigen Räume gesperrt. Wie die Stadt Ludwigshafen weiter mitteilt, akzeptierte der Betreiber das Bußgeld.