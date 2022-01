Streik der Busfahrer soll bis 6. Februar dauern

Der Busfahrer-Streik in Rheinland-Pfalz soll bis zum 6. Februar dauern. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Sie hatte Mittwochabend zum Streik aufgerufen, weil die Tarifverhandlungen festgefahren sind.

Im morgendlichen Berufsverkehr am Donnerstag waren in der Vorder- und Südpfalz einige Fahrten ausgefallen. Das Unternehmen BVB in Haßloch teilte mit, von 28 zum Dienst eingeteilten Fahrern beteiligten sich 8 am Streik. Es habe keine Möglichkeit gegeben, ihre Fahrten zu ersetzen. Die Palatina Bus GmbH erklärte, die Streikbeteiligung an den Standorten Edenkoben, Ludwigshafen und Hochdorf-Assenheim sei gering. In Edenkoben seien zwei Fahrer in den Streik getreten.

Stark betroffen war der Stadtverkehr Speyer, dessen Linien von der DB Regio Bus Mitte GmbH bedient werden. Die Deutsche Bahn habe wegen des Busfahrer-Streiks den Standort Speyer heute stillgelegt, teilte die DB auf Anfrage des SWR mit.