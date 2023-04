Busfahrer hält aus Angst nicht an Haltestelle in Ludwigshafen

Ein Autofahrer soll am Mittwochabend in Ludwigshafen einen Busfahrer bedroht haben. So sehr, dass der Busfahrer nicht an der nächsten Haltestelle halten wollte.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Busfahrer von einem Autofahrer an der Haltestelle "Dammbruchstraße" im Ludwigshafener Stadtteil Oppau überholt und dann ausgebremst worden sein. Dann eskalierte die Situation offenbar. Autofahrer schlug gegen die Bustür Der Fahrer sei aus seinem Auto gestiegen und habe gegen die Bustür geschlagen. Weil der unbekannte Täter danach mit seinem Auto an der nächsten Haltestelle gewartet haben soll, habe der Busfahrer aus Angst vor einer weiteren Konfrontation dort nicht gehalten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Der Busfahrer beschrieb den Unbekannten als etwa 40 Jahre alten Mann mit einer Größe von 1,80 Meter, mit kurzen, dunklen Haaren, der dunkle Kleidung trug.