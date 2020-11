per Mail teilen

Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat angekündigt, in zwei Wochen zu entscheiden, ob der BUND Rheinland-Pfalz weiter gegen den Bau einer zweiten Rheinbrücke bei Wörth klagen darf. Der BUND wehrt sich gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz. Dieses hatte Ende vergangenen Jahres entschieden, dass die Pläne des Landes zum Bau der Rheinbrücke rechtmäßig sind und keine Revision gegen das Urteil zugelassen. Der BUND will die Revision aber doch noch beim Bundesverwaltungsgericht erwirken.