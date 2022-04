Klage gegen Führerscheinentzug

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstagvormittag in letzter Instanz darüber, ob einem Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis der Führerschein entzogen bleibt. Der Mann hatte die Fahrerlaubnis drei Mal wegen Trunkenheit am Steuer abgeben müssen, das letzte Mal 2017. Auch wenn er in diesem Fall unverschuldet – aber betrunken in einen Unfall verwickelt war, hatte die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ein medizinisches Gutachten von ihm verlangt. Als er es nicht vorlegte, wurde ihm der Führerschein entzogen. Er klagte dagegen bislang erfolglos.