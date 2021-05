per Mail teilen

Der Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Landau, Jacques Delfeld, wird am Vormittag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Nach Angaben der Landesregierung erhält Delfeld die Auszeichnung, weil er sich seit den 80er Jahren in herausragender Weise für die gesellschaftliche Gleichbehandlung von Sinti und Roma einsetzt. Zudem ist er seit zehn Jahren auch stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma.