Die CDU hat bei der Bundestagswahl die Wahlkreise Ludwigshafen/Frankenthal und Neustadt/Speyer gewonnen. Kurz nach Mitternacht stand dann fest: Die Christdemokraten holen sich auch den Wahlkreis Südpfalz.

Ein äußerst spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich bei der Bundestagswahl am Sonntag CDU und SPD im Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal geliefert.

Sertac Bilgin von der CDU holt Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal

CDU-Kandidat Bilgin gewann den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal Infratest Dimap

Mit 27,1 Prozent der Wählerstimmen siegte der CDU-Politiker Sertac Bilgin vor dem SPD-Kandidaten Christian Schreider mit 26,2 Prozent. AfD-Kandidat Stefan Scheil bekam gut 23 Prozent der Erststimmen.

Sertac Bilgin (CDU): Trotz Wahlsiegs kein Direktmandat

Bitter für Bilgin: Trotz der meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis bekommt er kein Direktmandat und zieht somit nicht in den Bundestag ein. Grund dafür ist, dass sein Sitz nicht durch den Zweitstimmenanteil der Partei in Rheinland-Pfalz gedeckt ist.

Hintergrund ist die Wahlrechtsreform: Nach dieser bedeutet ein Stimmensieg im Wahlkreis nicht mehr wie bisher, dass die Person auch automatisch in den Bundestag einzieht. Parteien müssen mit der Zweitstimme genug Sitze gewonnen haben, damit auch alle Direktmandate berücksichtigt werden können.

Bei der CDU in Rheinland-Pfalz ist das bei drei Wahlkreisen nicht der Fall. Ihre Kandidaten standen auf der Landesliste der CDU zu weit unten, um in den Bundestag einzuziehen. Bundesweit trifft es laut Bundeswahlleiterin 23 Bewerberinnen und Bewerber, die meisten von der CDU.

Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal: CDU gefolgt von AfD

Bei den entscheidenden Zweitstimmen entfielen im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal 27,5 Prozent auf die CDU und 19,4 Prozent auf die SPD. Die AfD kam mit 23,4 Prozent auf den zweiten Platz in der Wählergunst im Wahlkreis 206. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,2 Prozent.

So hat der Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gewählt Infratest Dimap

Ergebnisse für den Wahlkreis Neustadt/Speyer

Im Wahlkreis Neustadt/Speyer ist CDU-Kandidat Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim wiedergewählt worden. Bei der Bundestagswahl am Sonntag holte er 34,7 Prozent (+4,5) der Erststimmen im Wahlkreis.

Im Wahlkreis Neustadt/Speyer (207) bekam CDU-Kandidat Johannes Steiniger die meisten Erststimmen SWR

SPD-Kandidatin Isabel Mackensen-Geis erzielte 21,9 Prozent der Wählerstimmen (-6,1). Auf AfD-Kandidat Thomas Stephan entfielen 19,5 Prozent der Erststimmen. Hier die Übersicht:

Das ist das Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Neustadt/Speyer Infratest Dimap

Wahlkreis Südpfalz: Thomas Gebhart (CDU) gewinnt

Im Wahlkreis Südpfalz blieb es bis kurz nach Mitternacht spannend. Dann stand fest: Die Christdemokraten holen auch diesen Wahlkreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Thomas Gebhart erhielt mit 38,2 Prozent die meisten Erststimmen und sitzt für die Südpfalz auch wieder im neuen Bundestag. Bernd Schattner (AfD) erhielt 20 Prozent der Erststimmen. Yildiz Härtel (SPD) kam auf 19,2 Prozent.

Thomas Gebhart von der CDU holt das Direktmandat im Wahlkreis Südpfalz (210) Infratest Dimap

Bei den entscheidenden Zweitstimmen entfielen im Wahlkreis Südpfalz auf die CDU 30,8 Prozent (+7,6 zur letzten Bundestagswahl), auf die AfD 21,2 Prozent (+10,8) und auf die SPD 17,2 Prozent (-10,5).