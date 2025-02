Die CDU gewann bei der Bundestagswahl in den meisten Städten der Vorder- und Südpfalz. Doch die AfD legte bei den Zweitstimmen teils überproportional zu und ist in zwei Städten sogar stärkste Kraft.

Das Ergebnis der Bundestagswahl spiegelt sich auch in Vorder- und Südpfalz. In fünf der sieben Städte ist die CDU der Stimmenkönig bei den Zweitstimmen. Am erfolgreichsten waren die Christdemokraten in Bad Dürkheim, wo sie 32 Prozent holten. Die CDU war in der pfälzischen Kurstadt damit sogar besser als im Bundesdurchschnitt, wo die Union nur auf 28,5 Prozent kam.

So wählten die Städte in Vorder- und Südpfalz

AfD Spitzenreiter in zwei Städten

Wie auf Bundesebene legte die AfD auch in der Pfalz deutlich zu, teils sogar zweistellig. Germersheim bleibt die AfD-Hochburg unter den Städten. Die in Teilen rechtsextreme Partei holte in der südpfälzischen Stadt 34,6 Prozent und liegt damit über 10 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten CDU. Aber auch in Ludwigshafen siegte die AfD bei den Zweitstimmen, dort war es allerdings deutlich knapper. In der einstigen SPD-Hochburg trennte die AfD mit 24,3 Prozent nur 0,2 Prozentpunkte von der zweitplatzierten CDU. Die Sozialdemokraten holten 20,1 Prozent und rutschten auf Platz drei ab. Für die SPD war Ludwigshafen das beste Ergebnis in den Städten.

Grüne in Landau stark, Linke knacken überall Fünf-Prozent-Hürde

Im südpfälzischen Landau holten die Grünen 18,2 Prozent, auch in Speyer und Bad Dürkheim lag die Partei über dem Bundesergebnis von 11,6 Prozent. Die Linke schaffte ihr Comeback in der Pfalz - wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie auf Bundesebene. Nur in Landau holte die Partei 11 Prozent, in den anderen Städten schaffte sie überall die Fünf-Prozent-Hürde. Anders die FDP, die überall abstürzte. Nur in Bad Dürkheim lagen die Liberalen über fünf Prozent.