Bundestagsabgeordneter erhält Drohbrief mit Pulver

Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) hat einen Drohbrief mit weißem Pulver erhalten. Die Polizei Ludwigshafen hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Kartes mitteilt, hatte der Briefumschlag an der Windschutzscheibe seines Autos gesteckt. Der Umschlag habe eine seiner Kandidatenkarten mit Foto für den Bundestagswahlkampf enthalten. Sein Kopf sei mit einem Kreuz übermalt gewesen. Zudem habe sich in dem Umschlag ein weißes Pulver befunden. Laut Polizei hatte Kartes den Brief zunächst mit nach Hause genommen und ihn erst später geöffnet. Kurz darauf habe er Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen bekommen. Eine Wahlkampfveranstaltung am Donnerstagabend hatte Kartes nach dem Vorfall abgesagt. Die Polizei lässt das weiße Pulver zurzeit kriminaltechnisch untersuchen.