Die B 10 bei Landau ist seit gestern Abend voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord, teilte der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Die Brücke werde wegen des vierspurigen Ausbaus der B10 über das Wochenende abgerissen. Dafür werde auch nachts gearbeitet, was zu Lärm für die Anwohner führen könne. Während der Vollsperrung am Wochenende werden auf der B 10 außerdem Asphaltarbeiten ausgeführt.

Die Sperrung der B 10 bei Landau soll spätestens bis Montagmorgen, 6.00 Uhr, aufgehoben sein. Die neue Wirtschaftsbrücke soll voraussichtlich bis Ende des Jahres fertig sein.