Bundesministerium reagiert auf Tierheim-Brief

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat auf Kritik von Tierheimen aus der Pfalz und ganz Deutschland reagiert. Der Bund habe keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Tierheimen, schreibt das Ministerium auf eine Anfrage des SWR. Auch Pfälzer Tierheime hatten in ihrem Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir Alarm geschlagen und gemahnt, das System sei völlig überlastet und drohe zusammenzubrechen. Unter anderem hatten die Tierschutzvereine Frankenthal und Speyer sowie die Tiernotinsel Bad Dürkheim den Brief unterzeichnet. Das Ministerium schrieb dem SWR, die Arbeit der Tierheime sei unverzichtbar. Für Kosten, Unterhalt und Betrieb seien aber die Länder, Städte und Gemeinden zuständig. Dennoch habe der Bund im Zusammenhang mit Corona-Pandemie und Energiekrise den Tierheimen Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Außerdem sei im Koalitionsvertrag vereinbart, zur Unterstützung der Tierheime eine Stiftung einzurichten - daran arbeite das Ministerium derzeit.