In der Ersten Handball-Bundesliga treffen die Eulen Ludwigshafen am Abend auf einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Die HSG Nordhorn-Lingen liegt aktuell auf dem 18. Platz in der Tabelle. Die Pfälzer stehen mit einem Punkt mehr auf Platz 15. Eulen-Trainer Ben Matschke sprach von „einem ganz schweren Spiel“. Seine Mannschaft brauche eine „perfekte Leistung, um zu punkten“. Anwurf in Nordhorn ist um 19 Uhr.