Bundeskanzler Merz (CDU) hat US-Präsident Trump nach Kallstadt in die Pfalz eingeladen. Er will dem US-Präsidenten die Heimat von dessen Vorfahren zeigen. Ob es diesmal klappt mit einem Besuch, ist fraglich.

Auch Merz' Vor-Vorgängerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte Präsident Trump während dessen erster Amtszeit von 2016 bis 2020 mehrfach eingeladen. Er hatte die Einladung 2019 sogar angenommen. Gekommen war er allerdings nicht.

Kanzlerin Merkel hatte Trump mehrfach nach Deutschland eingeladen - ohne Erfolg. dpa Bildfunk Picture Alliance

Dennoch: Der neue Bundeskanzler hatte bereits zwei Tage nach seinem Amtsantritt mit Donald Trump telefoniert und ihn in dem halbstündigen Telefonat nach Deutschland eingeladen. Da Trumps Vorfahren aus dem kleinen Winzerort Kallstadt bei Bad Dürkheim stammen und außerdem Merz die Pfalz von seinem Wehrdienst aus den 1970er Jahren kennt, will er mit Trump zusammen dort hinfahren.

Das Haus der Vorfahren von US-Präsident Donald Trump in Kallstadt SWR

Ich habe ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen.

Auf dem CDU-Wirtschaftstag in Berlin kündigte Merz an: "Ich habe ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen, uns zu besuchen in seiner Heimatstadt Bad Dürkheim. Und ich werde mit ihm zusammen da hinfahren."

Donald Trumps Verbindung in die Pfalz Friedrich Trump, Großvater von Donald, wuchs mit fünf Geschwistern in Kallstadt auf. Er machte eine Lehre zum Frisör. 1885 folgte er als 16-Jähriger seiner Schwester nach New York. Mit Restaurants verdiente er, mittlerweile amerikanisiert als Frederick Trump, während des Goldrauschs viel Geld. Bei einem Heimatbesuch lernte er seine spätere Ehefrau Elisabeth Christ kennen. Eine angestrebte Wiedereinbürgerung in Deutschland scheiterte und Trump ging zurück in die USA. 1905 kam Sohn Frederick Jr., Donalds Vater, auf die Welt.

Keine konkreten Besuchspläne Trumps

Wie ein Regierungssprecher dem SWR sagte, hatten Merz und Trump in ihrem Telefonat über die deutschen Wurzeln des Präsidenten gesprochen. Dabei habe Merz erwähnt, dass er in der Nähe von Bad Dürkheim seinen Wehrdienst abgeleistet habe. Beide seien sich einig gewesen, dass es eine schöne Geste wäre, während eines eventuellen Deutschlandbesuches des US-Präsidenten in die Region zu reisen. Konkrete Verabredungen über einen Besuch seien allerdings nicht getroffen worden.

Bei Trump-Besuch würde Sicherheitsstufe 1 gelten

Sollte Trump tatsächlich kommen, wäre in Kallstadt die Hölle los: Bei Besuchen von US-Präsidenten gilt immer Sicherheitsstufe 1. Das Bundeskriminalamt und vor allem der amerikanische Secret Service bestimmen dann in der Pfalz, was geht und vor allem was nicht geht. Im Prinzip würde Kallstadt nach SWR-Recherchen dann eine Art Sperrgebiet, zumindest Teile des Winzerortes.

Kallstadt müsste sich auf Scharfschützen auf den Dächern einstellen

Die Zufahrt wird eingeschränkt, Anwohner werden ihre Autos außerhalb des Ortes parken müssen, öffentliche Verkehrsmittel werden einen Bogen um Kallstadt machen müssen und natürlich ist auch der Luftraum gesperrt. Scharfschützen auf den Dächern gehören auch zum Standardprogramm bei solchen Staatsbesuchen. Ob wieder Gullis zugeschweißt werden wie beim Besuch des US-Präsidenten Bush, ist noch unklar.

Generalkonsul James W. Herman (ganz rechts) hat Anfang 2018 Kallstadt besucht. Vorbereitungen für einen Trump-Besuch? dpa Bildfunk Picture Alliance

Generalkonsul hatte die Pfalz bereits besucht

Schon während Trumps erster Amtszeit hatte US-Generalkonsul James W. Herman 2018 Kallstadt besucht. Dabei war es offiziell darum gegangen, Informationen über pfälzische Auswanderer zu bekommen. Inoffiziell wurde gemutmaßt, dass gecheckt werden sollte, welche Vorkehrungen für einen Trump-Besuch getroffen werden müssten. Aber egal wie: Trump war danach ohnehin nicht nach Deutschland oder gar in die Pfalz gekommen.