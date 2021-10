BASF-Unglück in Ludwigshafen: Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Bauarbeiter

Das Urteil des Landgerichts Frankenthal zum BASF-Explosionsunglück 2016 ist rechtskräftig. Das Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf am Freitag die Revision des Verurteilten.

Das Explosionsunglück ereignete sich am 17. Oktober 2016 - also vor knapp fünf Jahren - auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen. Bei dem Unglück starben insgesamt vier Feuerwehrmänner der Werkfeuerwehr sowie der Matrose eines Tankschiffs.

BASF-Unglück 2016: Arbeiter wurde verurteilt

In einem Gerichtsprozess vor dem Landgericht Frankenthal wurde 2019 ein 65 Jahre alter Arbeiter unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in fünf Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der Mann hatte am Unglückstag Schweißarbeiten an einer stillgelegten Rohrleitung vorzunehmen und setzte seinen Trennschleifer versehentlich an einer benachbarten Leitung an, die mit Gas gefüllt war. Bei der anschließenden Explosion wurden fünf Menschen getötet und 44 verletzt. Gegen das Urteil hatte der Verteidiger des Angeklagten allerdings Revision eingelegt.

Kann Mensch für Tod von Rettungskräften verantwortlich sein?

Der BGH teilte am Freitag mit, man habe unter anderem geprüft, ob der Verursacher eines Brandes auch für den Tod von Rettungskräften verantwortlich gemacht werden kann. "Für den vorliegenden Fall hat der Senat dies bejaht und die Verurteilung durch das Landgericht bestätigt", so der BGH.

Zehn Stunden lang kämpften 160 Feuerwehrleute der BASF und der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen am 17. Oktober 2016 gegen die Flammen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Einsatzreport Südhessen

Das BASF-Explosionsunglück in Ludwigshafen - Ein Rückblick

Bei der Explosion kam auch der 38-jährige Feuerwehrmann Michael Koch ums Leben. An ihn erinnerte sein Freund Frank Leibeck zu Beginn des Gerichtsprozesses am Landgericht Frankenthal in diesem Video: