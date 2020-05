Spektakulärer Fund von Nazi-Kunst in Bad Dürkheim: Bei einer Razzia wurden 2015 bei einem Pfälzer Unternehmer zwei monumentale NS-Bronzepferde beschlagnahmt, die vor Hitlers Reichskanzlei gestanden hatten. Jetzt fordert der Bund die Nazi-Kunst zurück.

Die sogenannten Nazi-Pferde des Künstlers Thorak dpa Bildfunk Picture Alliance

Beim Landgericht Frankenthal ist eine Klage der Bundesrepublik Deutschland auf Herausgabe der sogenannten Nazi-Pferde eingegangen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Die Skulpturen seien bei der Deutschen Wiedervereinigung durch den Einigungsvertrag Eigentum des Bundes geworden, heißt es in der Klageschrift.

Die tonnenschweren Bronzeskulpturen, die "Schreitenden Pferde", von Hitlers Lieblingskünstler Josef Thorak (1889-1952) befinden sich nach einem langen Rechtsstreit inzwischen wieder im Besitz des Unternehmers aus Bad Dürkheim. Der Mann soll auch vier Bronzeskulpturen herausgeben. Der Unternehmer hat jetzt zwei Wochen Zeit, sich zu der Angelegenheit äußern.

Nazi-Kunst war in Pfälzer Lagerhalle gefunden worden

Bei einer Razzia wegen des Verdachts der Hehlerei waren Fahnder im Mai 2015 in Bad Dürkheim auf die Nazi-Kunst gestoßen. In einer Lagerhalle fanden sie mehrere Objekte, darunter die "Schreitenden Pferde" von Josef Thorak. Am 25. Mai 2015 waren die Bronze-Pferde unter goßem Medienrummel und den Augen zahlreicher Schaulustiger aus der Lagerhalle in Bad Dürkheim abtransportiert worden. Vorübergehend kamen sie auf dem Gelände der Bundespolizei in Bad Bergzabern unter.

In dieser Lagerhalle in Bad Dürkheim wurden die NS-Bronzepferde bei einer Razzia 2015 gefunden dpa Bildfunk Picture Alliance

NS-Skulpturen galten als verschollen

Die Pferdeskulpturen sowie ein Granit-Relief von Arno Breker (1900-1991) galten nach dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Nach der Beschlagnahmung der Nazi-Kunst entbrannte ein juristrischer Streit darüber, wem die Propagandakunst denn nun gehört. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft wurden 2019 eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers konnte die Staatsanwaltschaft den Verdächtigen keine Straftaten nachweisen.

Die NS-Bronzepferde wurden bei einer Razzia 2015 in der Pfalz aufgespürt dpa Bildfunk Picture Alliance

Unternehmer will Skulpturen von russischer Armee gekauft haben

Der Unternehmer hatte damals geltend gemacht, er habe die Skulpturen vor mehr als 25 Jahren rechtmäßig von der russischen Armee gekauft. Nach dem Krieg waren die Skulpturen zunächst auf einem Kasernengelände in Eberswalde (Brandenburg) aufgetaucht, wo sie 1989 jedoch verschwanden. Das fünf mal zehn Meter große Breker-Relief zeigt einen halbnackten muskulösen Kämpfer mit Schwert.

Thorak und Breker waren NS-Künstler

Thorak und Breker gehörten zu einem Kreis von NS-Künstlern und Hitler-Günstlingen, die von Staatsaufträgen lebten. Auch Max Schmeling stand für Thorak Modell, unter anderem für eine Bronzeplastik des Boxers für das Reichssportfeld in Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Thorak weiter Aufträge, unter anderem von seiner Heimatstadt Salzburg.

Von Breker stammen unter anderem mehrere Hitler-Büsten sowie die Skulpturen "Die Partei", die den Eingang zur Reichskanzlei säumten. Breker arbeitete mit dem Architekten Albert Speer zusammen, der in Hitlers Auftrag die Pläne für die Reichshauptstadt "Germania" entwarf.